Auxiliar de Mano Menezes indica manutenção de rodízio no Cruzeiro e poupa Fred

À frente do Cruzeiro pelo segundo jogo seguido enquanto o técnico Mano Menezes segue afastado por conta de um tratamento dermatológico, Sidnei Lobo indicou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, que manterá o rodízio de peças adotado neste Campeonato Brasileiro. O auxiliar confirmou, por exemplo, que Fred ficará em Belo Horizonte e não enfrenta o São Paulo neste domingo, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 35.ª rodada.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira, o centroavante atuou os 90 minutos pela primeira vez desde que se recuperou da grave lesão nos ligamentos do joelho. Lobo não revelou quem joga. Ele tem como opções Barcos, Raniel e Sassá.

"Nós vamos tomar essa decisão sábado, na hora do trabalho tático, no momento de montar o time e trabalhar situações de jogadas. É ver o melhor momento. Também tem que ver a conversa do Mano com eles. No próximo jogo o Fred deve permanecer aqui (em Belo Horizonte) e vamos estudar qual o melhor centroavante para entrar", comentou.

Lobo terá à disposição contra o São Paulo os retornos do lateral-direito Edilson e do atacante Rafael Sóbis, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior, além do atacante Sassá, livre da pena de oito jogos imposta pelo STJD por causa da agressão ao lateral-direito Mayke, do Palmeiras, na semifinal da Copa do Brasil. Dedé e o uruguaio Arrascaeta estão com as suas seleções nacionais e desfalcam o time.

No rodízio desta vez, a tendência é de que Henrique e Ariel Cabral, poupados da última partida, retornem, o que faz com que Lucas Silva e Romero fiquem no banco de reservas. Thiago Neves e Rafinha, outros que não atuaram na última rodada, também devem jogar.

"A tendência é essa, principalmente o Henrique e o Ariel. A questão do Thiago Neves ainda vamos avaliar no treinamento de sexta e sábado para a conclusão da melhor equipe. A gente fica tranquilo no trabalho, os atletas estão correspondendo. Eles têm feito brilhantes treinamentos. Estamos tranquilos. Tem o retorno do Rafinha, vamos avaliar ainda. Quem a gente colocar, dará conta do recado", garantiu Lobo.