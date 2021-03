Auxiliar do Palmeiras reforça que Paulistão é 'oportunidade para jovens'

O Campeonato Paulista Sicredi 2021 será a oportunidade de o Palmeiras testar jovens para a sequência da temporada. Foi o que indicou o auxiliar técnico João Martins nesta quinta-feira, quando comandou o time na vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano, em duelo que havia sido adiado da primeira rodada e foi realizada no Allianz Parque.

"Vemos essa competição como uma oportunidade desses jovens mostrarem a qualidade. E se é para ajudar os clubes pequenos, melhor ainda, já estivemos lá e sabemos das dificuldades. Mas essa competição é para dar oportunidade a todos, para mostrarem o que valem para continuar no Palmeiras", afirmou o auxiliar, em entrevista coletiva.

Com os principais titulares do elenco do Palmeiras em recesso após uma temporada desgastante, o time enfrentou o São Caetano com reservas, além de ter dado chances para alguns jovens. Renan acabou sendo escalado na zaga, pois Kuscevic foi vetado pelo departamento médico. E com o time tendo aberto 3 a 0 no primeiro tempo, Fabinho, Gabriel Silva e Giovani foram acionados por João Martins no segundo tempo.

Apesar de ver o Paulistão como uma oportunidade para testes, a comissão técnica tem encarado a competição com seriedade, tanto que comandou um trabalho de jogadas de bola parada hora antes de o Palmeiras entrar em campo para enfrentar o São Caetano. E o que foi ensaiado, surtiu efeito.

"Treinamos hoje, às 11h, só as bolas paradas. Tentamos ao máximo ter tempo para isso, muitas vezes não dá, mas quando os jogos são mais tardes treinamos de manhã. Treinamos essas jogadas. Às vezes acontecem, outras não, futebol é assim. Temos que dar parabéns a todos. Hoje fomos felizes em duas ações", elogiou.

Com 4 pontos em 2 jogos, um a menos do que os rivais da sua chave, o Palmeiras ocupa o terceiro lugar do Grupo C. E voltará a jogar no domingo, às 16 horas, novamente no seu estádio, pela quarta rodada do Paulistão.