Bahia cede empate ao Coritiba em tarde com muitas vaias na Arena Fonte Nova

Sob vaias, o Bahia deixou escapar dois pontos importantes em termos de classificação. Na tarde deste sábado, o time baiano saiu na frente, mas cedeu o empate diante do Coritiba pelo placar de 1 a 1, em partida realizada na Arena Fonte Nova, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Coritiba chegou ao seu sétimo jogo sem vitória e continua na vice-lanterna, com 28 pontos, a um de sair da zona de rebaixamento. O Bahia foi para 31 pontos, sem conseguir se distanciar do descenso.

Durante a semana, o Coritiba deu a entender que iria enfrentar o Bahia com uma formação mais cautelosa, esperando o adversário no seu campo de defesa. Mas não foi bem assim no primeiro tempo. O time paranaense tomou a iniciativa e desperdiçou boas chances de abrir o marcador.

Em uma delas, Léo cruzou para Henrique Almeida. O atacante tentou de bicicleta e parou na grande defesa do goleiro Jean. O ex-jogador do São Paulo ainda reclamou de um pênalti não marcado pelo árbitro Péricles Bassols, ao ser derrubado pelo goleiro Jean, que chegou atrasado na jogada.

O Bahia equilibrou as ações nos últimos minutos e acabou chegando ao gol aos 45 minutos. Edson cruzou para Rodrigão, que deu apenas um desvio sutil. A bola sobrou para Werley. O zagueiro foi recuar para Wilson, mas não viu Zé Rafael. O meia ganhou a dividida e abriu o placar na Fonte Nova.

No segundo tempo, o time baiano perdeu uma chance logo de cara de ampliar. Zé Rafael acionou Mendoza pelo lado direito de campo. O atacante invadiu a área e chutou forte. A bola bateu na trave. A resposta do Coritiba veio com Rildo.

Aos 18 minutos, Anderson, que acabara de entrar, lançou Léo. O lateral cruzou na medida para Rildo colocar no fundo das redes. Após o gol, o Coritiba recuou, enquanto o Bahia esboçou uma pressão no final, mas não conseguiu evitar o empate.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Corinthians no dia 11 (uma quarta-feira), às 21h, no Itaquerão, em São Paulo (SP). No dia seguinte, o Bahia visita o Palmeiras, no mesmo horário, no Allianz Parque, também na capital paulista.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 1 CORITIBA

BAHIA - Jean; Everson (Matheus Sales), Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Edson, Juninho, Zé Rafael e Vinícius (Régis); Mendoza (Edigar Junio) e Rodrigão. Técnico: Preto Casagrande.

CORITIBA - Wilson; Léo, Cléber Reis, Werley e Thiago Carleto; Jonas (Filigrana), Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real (Anderson); Rildo e Henrique Almeida (Keirrison). Técnico: Marcelo Oliveira.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Cortez (PE).

GOLS - Zé Rafael, aos 45 minutos do primeiro tempo; Rildo, aos 18 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho, Juninho Capixaba e Tiago (Bahia); Léo, Cléber Reis, Thiago Carleto, Filigrana e Jonas (Coritiba).

RENDA - R$ 411.449,50.

PÚBLICO - 20.860 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).