Barcelona x Sevilla: onde ver o jogo pelo Espanhol

Em uma disputa direta pelas primeiras colocações, Barcelona e Sevilla se enfrentam neste domingo, no Camp Nou, às 16h (horário de Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela Fox Premium.

Barça e Sevilla estão com 13 pontos e disputam as primeiras colocações do Espanhol, que tem o Real Madrid na ponta, com 15 pontos, seguido por Granada, Atlético de Madrid, Sevilla e Barcelona.

Últimos jogos do Barcelona

2/10 Barcelona 2 x 1 Inter de Milão (Liga dos Campeões)

28/9 Getafe 0 x 2 Barcelona (Espanhol)

24/9 Barcelona 2 x 1 Villarreal (Espanhol)

21/9 Granada 2 x 1 Barcelona (Espanhol)

17/9 Borussia Dormund-ALE 0 x 0 Barcelona (Liga dos Campeões)

Últimos jogos do Sevilla

2/10 Sevilla 1 x 0 APOEL-CYP (Liga Europa)

29/9 Sevilla 3 x 2 Real Sociedad (Espanho)

26/9 Eibar 3 x 2 Sevilla (Espanhol)

22/9 Sevilla 0 x 1 Real Madrid (Espanhol)

19/9 Qarabag-AZE 0 x 3 Sevilla (Liga Europa)