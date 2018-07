Bayern abre 2 a 0, mas goleiro falha e Wolfsburg arranca empate pelo Alemão

O Bayern de Munique voltou a tropeçar no Campeonato Alemão nesta sexta-feira, ao ficar no empate por 2 a 2 com o Wolfsburg em casa. O time bávaro chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo e parecia caminhar para um triunfo tranquilo, mas viu o adversário reagir na etapa final com ajuda do goleiro Ulreich, substituto de Neuer, que falhou no primeiro gol dos visitantes.

Em seis partidas, esta é a segunda vez que o Bayern não vence - já havia perdido para o Hoffenheim. Com 13 pontos, a equipe ocupa a segunda colocação na tabela, com o mesmo número do Borussia Dortmund, que tem vantagem no saldo de gols e ainda atua na rodada.

Em meio a este início complicado de temporada, o Bayern agora volta as atenções para a Liga dos Campeões, pela qual visita o Paris Saint-Germain na terça-feira. Para o Wolfsburg, o empate significou o sexto ponto, na 11.ª colocação. A equipe só volta a campo no sábado da semana que vem, contra o Mainz, em casa. Nesta sexta, o Bayern foi para cima desde o primeiro minuto e não demorou a criar as primeiras chances. Vidal e Boateng, pelo alto, assustaram antes mesmo dos primeiros cinco minutos. Aos 18, Lewandowski bateu falta pelo lado esquerdo e voltou a levar perigo para o gol de Casteels.

O próprio Lewandowski seria responsável por abrir o placar para o Bayern aos 31 minutos, em lance polêmico. Ele dominou na área, tentou passar pela marcação e caiu. O juiz marcou pênalti, o árbitro de vídeo confirmou e o polonês foi para a cobrança com categoria, deslocando o goleiro para marcar.

O gol desestabilizou o Wolfsburg, que passou a errar demais na saída de bola. Aos 42 minutos, o Bayern apertou a marcação no campo de ataque e conseguiu o roubo. Robben arrancou em liberdade e arriscou de fora da área. A bola desviou no brasileiro Rafinha e matou o goleiro.

Diante de um adversário entregue, a vitória do Bayern parecia garantida, mas o Wolfsburg cresceu na etapa final com a entrada de Kuba e passou a incomodar. Logo aos dois minutos, o ex-jogador do Borussia Dortmund avançou pela direita e cruzou para Malli, que quase marcou.

Mas o gol dos visitantes só sairia com uma grande colaboração de Ulreich. Aos 10 minutos, Arnold bateu falta de muito longe, em cima do goleiro, que tentou ir para a bola com apenas uma das mãos, errou e acabou engolindo um frango.

O gol animou a partida, que ficou aberta de ambos os lados. Robben perdeu ótima oportunidade aos 12 minutos, sozinho na área, mas o Wolfsburg respondeu e quase empatou aos 26, quando Malli fez grande jogada e marcaria, se não fosse travado por Hummels.

Em meio a esta troca de ataques, o Bayern parecia mais perto do gol, mas o castigo veio aos 38 minutos. Verhaegh recebeu lançamento pela direita, dominou e colocou a bola na área, para Didavi, que apareceu em velocidade entre os zagueiros e desviou no canto direito do goleiro, selando o resultado.