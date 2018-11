Botafogo confirma jogo de despedida de Jefferson diante do Paraná

O confronto diante do Paraná, na próxima segunda-feira, será especial para o torcedor do Botafogo e um dos grandes ídolos da história recente do clube. Quando a bola rolar no Engenhão, às 20 horas, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Jefferson estará fazendo sua partida de despedida.

"Obrigado, Jeff! Segunda é o jogo de despedida, Botafogo x Paraná! A torcida está mais que convocada a homenagear o ídolo pela última vez na nossa casa! Importante: chegue cedo", convocou o clube através das redes sociais.

Aos 35 anos, Jefferson afirmou em algumas oportunidades ao longo da temporada que deixaria o futebol ao fim deste ano. Por isso, o confronto da próxima segunda marcará não só seu adeus ao Botafogo, como também à carreira de 18 anos como profissional.

Revelado pelo Cruzeiro, o goleiro era considerado uma grande promessa e integrou as categorias de base da seleção brasileira. Por isso, estreou entre os profissionais bastante cedo, ainda aos 17 anos. Ao longo da carreira, além destes dois clubes brasileiros, vestiu também as cores do América-SP, do Trabzonspor e do Konyaspor, ambos da Turquia.

Mas foi mesmo pelo Botafogo que Jefferson ganhou destaque e alcançou a seleção principal. Foram duas passagens, a primeira por empréstimo, de 2003 a 2005, e a atual, desde 2009. No total, o goleiro disputou 458 jogos pelo clube, conquistou três Campeonatos Cariocas (2010, 2013 e 2018) e uma Série B (2015).