Botafogo-SP confirma o técnico Moacir Júnior para o lugar de Claudinei Oliveira

A direção do Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), confirmou neste sábado o acerto com o técnico Moacir Júnior, que vai substituir Claudinei Oliveira, de saída ao pedir demissão após a derrota para o Guarani por 2 a 1, na sexta-feira, em Campinas (SP), pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Moacir Júnior já passou pelo próprio time de Ribeirão Preto em 2017 e nesta temporada foi campeão paraibano pelo Treze, de Campina Grande (PB). Ele já passou por diversos clubes do Brasil como Náutico, América-MG, ABC, Criciúma, Cuiabá, Portuguesa, América-RN e Volta Redonda-RJ.

No Botafogo-SP, Moacir Júnior não terá missão fácil. O time é o 19.º e penúltimo colocado da Série B, acima apenas do lanterna Oeste. Com 18 pontos, já está distante sete do Vitória, primeiro fora da zona do rebaixamento, e precisa de uma arrancada nas próximas rodadas para pelo menos entrar na briga para escapar da degola.

O clube tricolor já volta a campo nesta segunda-feira, quando recebe o Avaí, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela abertura da 23.ª rodada. Moacir Júnior deve apenas acompanhar o time das tribunas.