Botafogo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

De olho no G-4, Botafogo e Athletico-PR se enfrentam na manhã deste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Botafogo x Athletico terá transmissão ao vivo da TV Globo, que também vai passar online em seu site e aplicativo e o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE BOTAFOGO X ATHLETICO-PR

Botafogo: Gatito; Marcinho, Marcelo, Jean (Gustavo Bochecha) e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando, Pimpão e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca

Athletico: Caio; Madson, Robson Bambu, Pedro Henrique (Halter) e Abner Felipe; Rossetto, Tomás Andrade e Bruno Nazário; Vitinho, Braian Romero e Thonny Anderson. Técnico: Tiago Nunes

As duas equipes chegam na rodada com 19 pontos. O Furacão aparece em oitavo e o clube carioca está logo abaixo na tabela, atrás pelo saldo de gols (8 x 0).

O Furacão mantém sua maratona de jogos. Na quarta-feira, o time comandado por Tiago Nunes goleou o Shonan por 4 a 0 e conquistou a Copa Levain, no Japão. Antes, havia sido derrotado e eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors. A sequência de jogos decisivos continua na próxima quarta-feira, quando irá enfrentar o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil.

O Botafogo foca suas atenções apenas na disputa do Brasileirão. Na última rodada, os comandados do técnico Eduardo Barroca bateram o Avaí por 2 a 0, em Florianópolis, e encerraram a sequência de seis jogos sem vencer na competição.