Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo a partida pelo Paulista

Ainda em busca de afirmação, o Corinthians visita o Botafogo, de Ribeirão Preto, neste domingo, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir Botafogo x Corinthians?

Botafogo x Corinthians terá a transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Líder do Grupo C com dez pontos, um a mais que Ferroviária e Bragantino, o Corinthians tem situação confortável no estadual.

Por isso, o técnico Fábio Carille deve poupar os titulares pensando no jogo de quarta-feira, diante do Racing, pela Copa Sul-Americana. Como empatou por 1 a 1 na primeira partida, o time de Carille precisa vencer fora. Empate sem gols favorece o time argentino, líder do torneio local.

O argentino Mauro Boselli encara o confronto como a grande chance de marcar seu primeiro gol pelo Corinthians. Ofuscado pela boa fase de Gustagol, autor de oito gols em partidas, o argentino tenta incomodar o titular absoluto. Por enquanto, ele tem adotado postura humilde e simpática. Ao longo da semana, publicou uma foto ao lado de Gustagol elogiando o companheiro.

O Botafogo terá uma formação defensiva. Do 4-3-3 de Léo Condé, o time passará a jogar no 3-5-2 com Roberto Cavalo. A situação do time na tabela – ameaçado pelo rebaixamento – exige uma atenção especial ao setor defensivo.