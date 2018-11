Botafogo x Flamengo: escalações, onde assistir e horário ao clássico

Botafogo x Flamengo se enfrentam neste sábado, às 19h, no Engenhão, precisando da vitória para se aproximarem de seus objetivos no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro precisa se afastar das últimas colocações e o rubro-negro ainda aspira a luta pelo título e quer garantir sua classificação para a Libertadores o quanto antes.

Botafogo x Flamengo será transmitido pelo pay-per-view e terá o acompanhamento do Estado. O clube alvinegro inicia a rodada na 14ª colocação, com 38 pontos, e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians. Já o Fla soma 60 e aparece em terceiro, após empate por 2 a 2 com o São Paulo.

Escalações de Botafogo x Flamengo

Botafogo: Gatito Fernández; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gílson; Lindoso, Erik, Matheus Fernandes, Renatinho e Luiz Fernando; Brenner. Técnico: Zé Ricardo

Flamengo: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuellar, William Arão, Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá e Vitinho; Uribe. Técnico: Dorival Júnior