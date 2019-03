Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulistão

Bragantino e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe do interior está no Grupo C , na terceira posição, e o tricolor do Morumbi está no Grupo D, também em terceiro lugar.

Onde assistir Bragantino x São Paulo?

O duelo entre Bragantino e São Paulo será exibido ao vivo pelo canal Premiere Futebol Clube e terá ainda transmissão em tempo real no Estado. Para ambas as equipes, só a vitória interessa para continuar na briga por uma vaga na fase de mata-mata do Campeonato Paulista.

O São Paulo vem de três partidas sem vitória no Estadual. O time do técnico Vagner Mancini está pressionado e vem sofrendo críticas da própria torcida. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Red Bull Brasil, no Morumbi, e ocupa a terceira posição na chave com 9 pontos, atrás do líder Oeste e do Ituano, que perdeu para o Palmeiras no jogo de abertura da rodada.

O Bragantino, por sua vez, também não sabe o que é vitória há três partidas. O time vem de um empate por 1 a 1 em seu campo diante do Novorizontino e no Grupo C está na terceira posição, atrás de Corinthians e Ferroviária. A missão da equipe de Bragança Paulista é vencer para se manter com boas chances de avançar à próxima fase.