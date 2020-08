Brasil de Pelotas vacila no final e sofre empate do Oeste na Série B

Um pênalti infantil cometido por Rodrigo Ferreira no último lance impediu a primeira vitória do Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time empatou com o Oeste, por 1 a 1, no estádio Bento Freitas, pela terceira rodada.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que seguem sem vencer no campeonato. O Brasil de Pelotas chegou ao terceiro empate em três jogos, enquanto o Oeste está com apenas dois pontos.

A primeira chance do jogo foi criada pelo Oeste, aos 13 minutos. Kalil arriscou de fora da área e mandou para fora. A resposta do Brasil veio em dois chutes de Gegê: um pela linha de fundo e outro defendido por Luiz.

Aos 28, Kalil escapou da marcação de Heverton, mas parou no goleiro Rafael Martins. O atacante do Oeste tentou mais uma vez na sequência. No fim do primeiro tempo, o Brasil assustou em nova tentativa de Gegê.

Logo no começo do segundo tempo, Éder Sciola chutou forte de fora da área e a bola raspou o travessão. A resposta do Brasil, porém, foi mortal, aos 12 minutos com Gabriel Poveda completando cruzamento de Matheus Mendes.

O Oeste tentou o empate em chute de fora da área de Bruno Lopes, mas passou a dar espaços para o contra-ataque do Brasil. E Gustavo Cazonatti bateu para a defesa de Luiz.

Nos minutos finais, o time paulista se lançou com tudo para o ataque e conseguiu o empate aos 49. Em cruzamento para a área, Rodrigo Ferreira empurrou Rael dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, convertido por Kalil.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quarta rodada. O Brasil vai enfrentar o CRB, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió, e o Oeste terá pela frente a Ponte Preta, às 20h30, no Canindé, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 1 X 1 OESTE

BRASIL-RS - Rafael Martins; Leandro Camilo, Lázaro e Héverton; Rodrigo Ferreira, Sousa, Bruno Matias (João Ananias), Gegê (Leandro Leite) e Bruno Santos (Matheus Mendes); Gabriel Poveda (Luiz Henrique) e Dellatorre (Gustavo Cazonatti). Técnico: Hemerson Maria.

OESTE - Luiz; Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidimar e Gustavo Salomão (Kauã); Yuri, Betinho (Rael) e Mazinho (Fabrício Oya); Matheus Rocha (Tite), Kalil e Bruno Lopes (De Paula). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Gabriel Poveda, aos 12, e Kalil, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÃO AMARELO - Luiz Henrique (Brasil-RS).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).