Bremer festeja chance no Atlético-MG contra o Grêmio, mesmo que improvisado

O técnico Oswaldo de Oliveira tem um desfalque confirmado para a despedida do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, no próximo domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte: o lateral-direito Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

+ Conmebol protesta contra formato de novo Mundial de Clubes da Fifa

+ Por Libertadores, Valdívia cobra atenção para 'jogo da vida' do Atlético-MG

Para o lugar do titular, o treinador poderá improvisar o zagueiro Bremer, que treinou nesta quarta-feira na função. O jogador festejou a oportunidade e prometeu empenho para corresponder à expectativa da comissão técnica e manter o sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2018.

"Agradeço ao professor Oswaldo. Ele está sempre dando chances. Ele está me vendo treinar sempre e me falou que tenho capacidade de jogar na lateral. Não é a minha, mas vou fazer o meu melhor", garantiu o jogador em entrevista coletiva na Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte.

Mesmo o triunfo diante do time tricolor gaúcho não será suficiente para colocar o Atlético Mineiro no grupo de equipes classificadas para a principal competição continental na próxima temporada.

O clube mineiro, 10.º colocado, com 51 pontos, além de conquistar os três pontos, precisa de tropeços de Flamengo (53), Vasco (53), Botafogo (52) e Chapecoense (51), que estão à frente na tabela, para entrar no G-7.

A outra hipótese é torcer pelos títulos do Grêmio na Libertadores e do Flamengo na Copa Sul-Americana para que mais duas vagas sejam abertas a clubes brasileiros. Neste caso, a torcida contra será somente contra Vasco, Botafogo e Chapecoense.

"Temos que fazer a nossa parte para, então, ficarmos ligados no que vai acontecer nos próximos jogos. Temos que fazer uma boa semana de preparação e entrar em campo para fazer o melhor com a camisa do Atlético, honrar essa camisa, essas cores, termos dignidade para encerrar a temporada", projetou o goleiro Victor.

DÚVIDA

No duelo contra o Grêmio, o técnico Oswaldo de Oliveira também poderá colocar em campo o volante Adílson no lugar de Yago, poupado do treino desta quarta devido a uma virose.