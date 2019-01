Brighton x Liverpool: onde assistir ao vivo e horário da partida

Brighton e Liverpool jogam neste sábado, às 13h (horário de Brasília), na Falmer Stadium, pela 22ª rodada do Inglês. A equipe de Firmino e Salah busca ampliar a vantagem na liderança da competição. Veja a tabela do Campeonato Inglês.

Brighton x Liverpool terá transmissão da ESPN Brasil. O Liverpool entra em campo como líder do torneio, com 54 pontos, e não tem como perder o posto nesta rodada. Entretanto, a equipe vem de derrota justamente para o Manchester City, segundo colocado, por 2 a 1, resultado que quebrou a invencibilidade no torneio, que era de 17 jogos.

Quanto ao Brighton, a equipe entra na rodada na 13ª colocação, com 26 pontos, e entra em campo com o intuito de surpreender o líder para ficar mais próximo dos times que estão na parte de cima da tabela. Na rodada passada, a equipe inglesa empatou por 2 a 2 com o West Ham.