Bruno Alves aposta em uma sequência vitoriosa do São Paulo no Brasileirão

O triunfo sobre o Vitória, na rodada passada, em Salvador, trouxe a confiança de volta ao time do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Por isso, o zagueiro Bruno Alves, autor do único gol do jogo, aposta em uma sequência vitoriosa da equipe, que enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 32.ª rodada.

"Oscilamos um pouco, mas retomamos a confiança. O São Paulo tem jogadores de qualidade e todos estão focados neste momento importante", afirmou o jogador.

Bruno Alves aposta que o confronto direto contra os cariocas pelas primeira colocações vai tornar o jogo especial. "Jogar contra o Flamengo é sempre difícil, mas vamos encarar como uma decisão. Temos que jogar com intensidade e aproveitar os trabalhos da semana para melhorar ainda mais o time", disse o defensor são-paulino.

Apesar da possibilidade de título ser remota, pois o time está a sete pontos do líder Palmeiras, Bruno Alves mostra entusiasmo. "Estamos na reta final da temporada, então temos que disputar os últimos sete jogos como decisões. Será assim no domingo. Temos que aproveitar o mando de campo para fazer a diferença em busca da vitória".

Com 56 pontos, o São Paulo ocupa a quarta colocação no Brasileirão, a três pontos dos cariocas, que estão na vice-liderança. O Palmeiras está em primeiro lugar, com 63.