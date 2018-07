Bruno Henrique afirma que terapia lhe ajuda a ter boa fase

O meia e capitão do Palmeiras, Bruno Henrique, afirmou nesta segunda-feira que um dos segredos para ter evoluído no time e se destacado nas partidas é uma rotina fora dos treinamentos. Em entrevista ao canal SporTV, o jogador contou que as sessões de terapia têm lhe ajudado a se concentrar mais no futebol e deixar de lado problemas pessoais.

"A terapia tem me ajudado bastante. O jogador tem várias coisas que cercam ele e não tem noção. Terapia está ajudando bastante e isso ajuda no futebol. Fico com a cabeça boa, mais tranquila e me ajuda no futebol", disse Bruno Henrique, autor de dois gols da equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique chegou neste ano à marca de nove gols, o número mais alto da carreira. O meia assumiu também o posto de capitão e contra o Atlético-MG marcou um belo gol de falta, além do lance decisivo para a vitória, com o gol nos acréscimos. Nos amistosos de intertemporada na América Central ele também se destacou, ao marcar duas vezes em três partidas.

Por essas atuações, o jogador afirma que se vê em condições de continuar como o capitçao da equipe. "Acredito muito que os treinamentos do dia a dia fazem você chegar ao jogo e desempenhar um bom papel. Capitão tem vários tipos de liderança, me vejo como uma liderança dessa forma, de trabalhar todos os dias", comentou.