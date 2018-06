Bruno Henrique lamenta má fase do Santos: 'Situação que ninguém queria estar'

A sequência de péssimos resultados no Campeonato Brasileiro colocou o Santos na zona de rebaixamento do torneio. Derrotado por 2 a 0 pelo Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela oitava rodada, o time é o 18º colocado, com apenas seis pontos. O atacante Bruno Henrique exibiu preocupação com o momento da equipe e pediu mais trabalho para iniciar uma recuperação.

"É uma situação que nenhum jogador queria estar. Agora é trabalhar, não tem outra coisa para ser feita. Temos rever o que estamos errando. Não pode acontecer isso. Domingo temos outro jogo difícil contra o Vitória", disse o atacante, em entrevista ao SporTV.

Nesta quinta-feira, o Santos completou o quinto compromisso por torneios diferentes sem vitórias e atingiu o quarto duelo consecutivo sem marcar gols. E o time também perdeu os quatro jogos que fez como visitantes no Brasileirão.

Sofrendo com diferentes problemas nesta temporada, Bruno Henrique disputou nesta quinta-feira apenas o seu quarto jogo em 2018, sendo o segundo consecutivo, algo que não havia acontecido nesta temporada, em que ainda não completou 90 minutos em campo. Ele entrou durante o segundo tempo, cometeu uma falta dura que lhe rendeu um cartão amarelo e exibiu falta de ritmo de jogo, pouco ajudando a sua equipe a reagir.

Em crise, o Santos voltará a jogar no domingo, quando vai receber o Vitória, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão.