Palmeiras encara Al Ahly ou Monterrey no Mundial de Clubes da Fifa em fevereiro

A Fifa sorteou no início da tarde desta segunda-feira, em Zurique, na Suíça, os confrontos do Mundial de Clubes, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022. Campeão da Libertadores ao derrotar o Flamengo na decisão em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras entra direto na semifinal, fase em que vai encarar o vencedor do duelo entre Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.

Representante da América do Sul pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras disputou o último Mundial e não guarda boas lembranças. A equipe foi derrotada pelo Tigres, do México, na semifinal, por 1 a 0, e depois perdeu a disputa pelo terceiro lugar nos pênaltis justamente para o egípcio Al Ahly, que pode reencontrar em 2022.

O jogo que inaugura o torneio em Abu Dabi é Al Jazira x Auckland City. A partida opõe o representante do país-sede e a equipe da Nova Zelândia, que representa a Oceania. O vencedor desta partida avança à fase seguinte e pega o Al Hilal, time da Arábia Saudita campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Deste confronto sairá o adversário na semifinal do Chelsea, da Inglaterra, ganhador da Liga dos Campeões da Europa.

Nesta edição, a tendência é de que o Palmeiras chegue mais preparado em Abu Dabi pois terá um tempo maior para treinar e se concentrar na competição. Em fevereiro de 2020, com o calendário espremido em razão dos efeitos da pandemia de covid-19, a equipe de Abel Ferreira jogou o torneio na sequência da Libertadores. Os jogadores não descansaram e não foi possível fazer uma preparação adequada. O time estreia no dia 8 de fevereiro.

O clube poderá dar férias a seus atletas desta vez e poderá chegar em melhores condições para buscar a conquista mundial. No entanto, a nova presidente Leila Pereira, que toma posse em 15 de dezembro, ainda precisa resolver algumas pendências até lá. A principal delas é a permanência de Abel Ferreira. O treinador português avisou que está exausto física e psicologicamente e afirmou que irá fazer uma "grande reflexão" com a família antes de decidir seu futuro. Renovação de Felipe Melo, a permanência ou não do diretor Anderson Barros e contratações também são temas importantes que a nova diretoria tem de resolver.

O Mundial de Clubes de 2021 deve ser o último realizado no atual formato. A Fifa quer reformular a competição e pretende aumentar o número de times para 24. A entidade também planeja realizar o campeonato apenas a cada quatro anos, não mais anualmente. Entre idas e vindas, a proposta já gerou polêmicas e a entidade máxima do futebol mundial não avançou com a ideia por enquanto.

Veja os confrontos do Mundial de Clubes:

1ª fase

Al Jazira-EAU x Auckland City-NZL

2ª fase

Al Ahly-EGI x Monterrey-MEX

Al Hilal-ARS x Al Jazira-EAU ou Auckland City-NZL

Semifinais