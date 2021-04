Cano quebra recorde, marca dois, e Vasco supera Resende pelo Campeonato Carioca

Na última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, mesmo sem chances de seguirem às semifinais, Vasco e Resende travaram um duelo disputado neste sábado para tentar uma vaga na Taça Rio, competição destinada aos times que ficarem do 5º ao 8º lugar na tabela. Quem levou a melhor no confronto foi o Vasco, que ganhou a partida por 3 a 1, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, garantindo sua ida às semifinais da Taça Rio, por chegar aos 17 pontos, na quinta colocação.

Na partida, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo começou bastante apagada, com o Resende assumindo as rédeas do jogo e a posse de bola. Porém, em alguns lampejos o Vasco chegava com perigo.

Após uma primeira parada técnica e broncas de Cabo, que cobrou mais força de vontade e garra aos seus jogadores, o Vasco acordou. Aos 26 minutos, Bruno Gomes abriu o placar após bobeada do lateral Flávio, do Resende.

Léo Jabá quase ampliou aos 40 minutos, desperdiçando a oportunidade de começar a encaminhar a vitória ainda no primeiro tempo. Contudo, o Resende buscou o empate com Paulo Victor nos últimos minutos.

Fala maior artilheiro estrangeiro deste século. ⚽✅#VascodaGama pic.twitter.com/qvdkUPi0Fw — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 24, 2021

No segundo tempo, o Vasco voltou com outro ânimo. E isso se refletiu no placar. Logo aos 9 minutos, Cano colocou os cruzmaltinos à frente do placar novamente, com boa assistência de Andrey.

O atacante confirmou ser o grande destaque da partida com mais um gol e fechando a conta para o Vasco na despedida do Campeonato Carioca. Aos 35 minutos, em jogada com Léo Jabá, o argentino decretou o seu 29º gol com a camisa do Vasco.

FICHA TÉCNICA

RESENDE 1 x 3 VASCO

RESENDE - Jefferson Luiz; Flávio Meneses (Gabriel Justino), Marcão (Bismarck), Joanderson e Kaique; João Felipe, Paulo Victor (Brendon), Derli; Mateus Bastos (Henrique Halls) e Igor; Jefferson Ruan (Gabriel Peixoto). Técnico: Sandro Sargentim.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Riquelme, Ricardo, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Bruno Gomes (Caio Eduardo), Laranjeira (Lucas Figueiredo); Leo Jabá (Arthur), Morato (João Pedro) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Bruno Gomes, aos 26, e Paulo Victor, aos 45 minutos do primeiro tempo. Cano, aos 9 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Joanderson e Derli (Resende); Léo Matos (Vasco).

ÁRBITRO - Wagner Nascimento Magalhães.

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ).