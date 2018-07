Carille destaca equilíbrio tático do Corinthians em vitória no Rio

O técnico Fábio Carille destacou o equilíbrio tático apresentado pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou a equipe aos 40 pontos, nove a mais do que o segundo colocado Grêmio.

"O que uma comissão técnica busca num time é equilíbrio e hoje (domingo) fomos o tempo todo equilibrados, jogando com bola ou sem, com triangulações, aproximação. Se a gente tivesse acertado o último passe poderia ter feito até mais gols. Saio feliz com o rendimento", disse Fábio Carille.

Além de jogar de maneira compacta e bem organizada, o Corinthians soube superar as ausências do meia Jadson e do zagueiro Pablo. Ambos estão lesionados e devem ficar fora de combate por pelo menos um mês. "Mudam-se peças e a concentração continua, a mesma organização. Não tem time invencível, tem times que trabalham muito e trabalham sério. Somos uma dessas equipes", afirmou o treinador.

Fábio Carille destacou também a atuação de Giovanni Augusto escolhido para substituir Jadson. "Jogou acima do esperado, pelo tempo que ficou fora. Prendeu a bola, buscou triangulações, fez muito bem mesmo sem estar com ritmo de jogo. Muito bem mesmo, cumpriu o que tinha de fazer", completou.

O próximo jogo do Corinthians será nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Patriotas pela rodada de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. As equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, na Colômbia.