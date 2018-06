Carille vê empate como algo 'maravilhoso' para o Palmeiras no dérbi 

Fábio Carille vai definir o time titular do Corinthians para encarar o Palmeiras neste sábado, em treinamento que será realizado no CT Joaquim Grava. O treinador falou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, que vê o empate como um resultado maravilhoso para o rival, pelas circunstâncias do clássico, que será disputado neste domingo, na Arena Corinthians.

"O Palmeiras está em segundo e um empate para eles aqui é maravilhoso, pois eles vão seguir no bloco de cima. Para nós, nem tanto, por jogarmos em casa", explicou o treinador corintiano.

O fato de ter um dia a menos de preparação em comparação ao rival não é algo que parece preocupar Carille. O Palmeiras jogou na quarta-feira, contra o América-MG, enquanto o Corinthians atuou na quinta-feira, diante do Vitória.

"Quando tem um dia a menos de preparação, não é justo. Não falo isso só quando é contra o Corinthians. O jogo ontem (sexta-feira) foi menos intenso, e domingo contra o Ceará eu segurei muitos jogadores. Acredito que vamos chegar em uma condição muito boa para o clássico", projetou.

Sobre a possível formação para iniciar o clássico, o treinador explicou que a dúvida é pela questão física. Ele vai aguardar a realização dos exames na manhã de sábado para saber com quem poderá contar. Caso todos estejam aptos, ele vai repetir a equipe que derrotou o Vitória.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero. Vale lembrar que durante o treinamento deste sábado, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, promete fazer uma manifestação de apoio na frente do CT Joaquim Grava.