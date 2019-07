Carli diz que Sul-Americana é prioridade: 'Para entrar na história do Botafogo'

Apesar de o Botafogo estar em sétimo lugar na classificação do Campeonato Brasileiro e vislumbrar uma boa campanha na competição, o capitão Joel Carli indicou que a prioridade do clube carioca é a disputa da Copa Sul-Americana, competição na qual o time enfrenta o Atlético-MG, quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, pelo jogo de ida das oitavas de final.

"É a nossa principal competição. Aquela que buscamos um título para entrar na história do Botafogo. Não só por nós, mas para buscarmos essa grande conquista para essa torcida que merece", disse o argentino, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Carli afirmou que o time precisa deixar de lado as últimas derrotas sofridas em casa pelo Campeonato Brasileiro, ocorridas contra Grêmio e Santos, e focar apenas o objetivo de conquistar um triunfo nesta quarta. "A gente sabe que é outra competição, que temos que ganhar em casa e ficamos chateados pelos últimos resultados pelo Brasileirão em casa, mas agora temos de 'virar o chip' para outra competição por um resultado", reforçou.

Como capitão e um dos líderes do elenco do Botafogo, Carli aproveitou para comentar sobre o período em que o grupo ficou sem dar entrevista, em forma de protesto pelos salários atrasados. "Em nome dos nossos companheiros quero agradecer a cada um (dos jornalistas) por respeitarem essa nossa decisão. Ainda faltam os salários de junho, mas a diretoria tem nosso voto de confiança. Tínhamos de mostrar nossa insatisfação."

O jogador rebateu as insinuações de que o elenco poderia fazer greve e não treinar no período de quase três semanas de "silêncio" com a imprensa. "Nossa decisão principal foi não prejudicar o nosso trabalho dentro de campo. Acabamos prejudicando vocês da imprensa e também o marketing com essa decisão, mas estamos longes de tomar qualquer decisão de deixar de treinar", assegurou.

Os jogadores do Botafogo que não atuaram como titulares diante do Santos treinaram nesta segunda-feira no campo anexo do Engenhão. Participaram de treino físico e também de finalização. Os demais fizeram exercícios regenerativos na academia.