Carlos Sánchez e Ângelo devem atuar pelo Santos diante do Athletico-PR

O técnico Fábio Carille deverá utilizar Carlos Sánchez e Ângelo nas vagas dis suspensos Vinícius Zanocelo e Marinho na equipe do Santos para a partida deste sábado, diante do Athletico-PR, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na busca de um entrosamento maior, Carille orientou um último treino, nesta sexta-feira pela manhã, no CT do Coritiba. Uma escalação provável poderá formar com: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Carlos Sánchez (Vinícius Balieiro), Felipe Jonatan, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Ângelo e Diego Tardelli.

A sequência de partidas não será fácil para o time santista, que no dia 7 vai ter o clássico com o Palmeiras e no dia 10 o Red Bull Bragantino, ambos os duelos na Vila Belmiro.

Se dentro de campo o time luta para fugir das últimas colocações - é o 16º colocado, com 32 pontos, apenas três a mais que o Juventude, primeiro na zona de rebaixameento -, nos bastidores a diretoria teve uma 'vitória', ao anunciar a quitação da dívida com o Huachipato, do Chile, pela contratação de Soteldo, em 2019,, de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões). "Ficamos felizes em concluir mais um grande problema do clube", disse o presidente Andres Rueda.