Casemiro valoriza postura 'séria' da seleção e projeta melhorar entrosamento

Capitão da seleção brasileira na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, o volante Casemiro valorizou a postura da equipe na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, na noite desta sexta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. Até os minutos finais o Brasil pressionou o adversário em busca de mais gols.

"Acho que o mais importante é como a equipe levou a sério. Em momento algum brincamos, sempre com respeito. Isso é o futebol. Quando tiver oportunidade, tem que fazer mais", disse Casemiro. "Sempre tem o que melhorar, principalmente o entrosamento. Jogo a jogo vamos nos adaptando. Mas a equipe está de parabéns", acrescentou.

A seleção brasileira voltou a jogar depois de 325 dias. As Eliminatórias estavam marcadas para começar em março, mas o início foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Estava com saudade do ambiente da seleção. Infelizmente é uma pena o que está acontecendo com o mundo (pandemia), o público não pôde estar aqui, mas a saúde é o mais importante, temos que dar exemplo", afirmou Casemiro.

Após a goleada na estreia, o Brasil se prepara para enfrentar o Peru na segunda rodada das Eliminatórias. A partida será realizada na terça-feira, em Lima.