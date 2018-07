CBF divulga relação dos melhores árbitros e assistentes do ano

Depois de escolher o melhor árbitro e os melhores assistentes do Brasileirão deste ano, no começo do mês, a CBF divulgou nesta quinta-feira a relação dos 10 melhores de cada função, incluindo a lista de quarto árbitro, em atuação no Campeonato Brasileiro.

As listas foram elaboradas a partir do Relatório de Análise de Desempenho da Arbitragem (RADAR), realizado ao longo do Brasileirão. Segundo a CBF, o sistema ajuda a avaliar a atuação deles de "maneira mais científica e menos subjetiva".

O trabalho foi feito por analistas de campo e vídeo, treinados para a utilização da nova ferramenta, criada em parceria da CBF com a Escola Nacional de Arbitragem de Futebol (ENAF), no início do ano. Foram avaliados a marcação de faltas, impedimentos e cartões. "Além disso, questões de atitude perante aos jogadores e em relação ao contexto do confronto também são conceituadas", garantiu a entidade.

Assim, para listar os dez melhores de cada função, a CBF levou em consideração o números de jogos disputados, a média de escalas, as partidas com interferência, o número de vezes entre os três melhores do ranking da rodada.

No início do mês, a entidade já havia premiado Raphael Claus (SP/FIFA) como o melhor árbitro do Brasileirão. Guilherme Dias Camilo (MG/FIFA) e Bruno Raphael Pires (GO/FIFA) foram eleitos os melhores assistentes.

Na lista dos melhores árbitros, Claus foi seguido por Ricardo Marques Ribeiro, Wilton Pereira Sampaio, Anderson Daronco, Marcelo Aparecido de Souza, Marcelo de Lima Henrique, Sandro Meira Ricci, Rafael Traci, Dewson Fernando Freitas da Silva e Pericles Bassols Pegado Cortez.

No Top 10 dos assistentes, Guilherme Dias Camilo e Bruno Raphael Pires encabeçaram a lista. Após a dupla, vieram Leone Carvalho Rocha, Kleber Lucio Gil, Alex Ang Ribeiro, Rafael da Silva Alves, Marcelo Carvalho Van Gasse, Daniel Luis Marques, Bruno Boschilia e Anderson José de Moraes Coelho.

A CBF divulgou ainda a lista dos melhores quartos árbitros: Marcio Soares Maciel, Alberto Poletto Masseira, Michael Stanislau, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, Edson Antonio de Sousa, Fabio Rogerio Baesteiro, Rafael Trombeta, Ricardo Pavanelli Lanutto, Alex dos Santos e Vitor Carmona Metestaine.