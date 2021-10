CBF libera retorno dos visitantes aos estádios, e Fla-Flu terá as duas torcidas

A CBF publicou na noite de segunda-feira uma atualização do Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios em competições da entidade e da Diretriz Técnica Operacional. A principal mudança em relação ao documento original, publicado em 12 de agosto de 2021, é a liberação da presença dos torcedores visitantes aos estádios que já recebem público a partir da 28ª rodada do Brasileirão, que acontecerá no próximo final de semana.

Já a Diretriz Técnica apresenta novidades em relação à retomada de ações acerca da entrada de campo das equipes, utilização de mascotes e iniciativas de marketing.

Leia Também Confira como está a classificação do Campeonato Brasileiro

A CBF ressalta, mais uma vez, a necessidade do trabalho colaborativo entre clubes, administradores de estádios, entes públicos, Federações e CBF, no que diz respeito à troca de informações e à adoção das boas práticas para que este retorno de público seja positivo e definitivo.

Um dos primeiros jogos que já poderão ter duas torcidas é o clássico entre Fluminense e Flamengo, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em nota oficial, o clube tricolor divulgou que tem um acordo com o rival rubro-negro para que os dois clubes dividam igualmente o número de ingressos colocados à venda. Ambos dividem a gestão do estádio há dois anos.

"O Fluminense esclarece que tem um acordo com o Flamengo desde o início da parceria no Maracanã. Por ele, os dois clubes dividem igualmente o número de ingressos colocados à venda no seu clássico. Esta semana, em razão das mudanças que vêm ocorrendo nas operações de estádio desde o retorno do público, os clubes acordaram em consultar a CBF sobre a regra para visitantes. Uma medida de antecipação visando à melhor organização, pois havia a informação extra oficial de que tal medida de permissão de visitantes estava sendo cogitada", informou o clube tricolor em uma nota oficial.

"Tanto assim que, uma vez consultada, a CBF informou que a volta dos visitantes será permitida já na próxima rodada. Portanto, absolutamente de acordo com a boa relação institucional dos clubes que dividem a gestão do Maracanã, há dois anos, com muito sucesso", finalizou o Fluminense, mandante no clássico.