Ceará aposta no 'elemento surpresa' para superar o Bahia na Fonte Nova

Guto Ferreira fez mistério sobre a formação do Ceará para o confronto diante do Bahia neste sábado, às 19 horas, na Fonte Nova. O treinador aposta no elemento surpresa para conquistar mais três pontos no Brasileirão. O que se sabe é que o zagueiro Tiago e o meia Fernando Sobral viajaram e devem iniciar entre os titulares.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o lateral Eduardo, devido uma punição imposta pelo STJD, e com o volante Charles, ainda com dores no pé. De resto, o time será semelhante ao que bateu o Vasco, por 4 a 1, em São Januário, na rodada passada.

"Acredito que esse jogo é diferente dos demais. Vai ser decidido nos mínimos detalhes, então a gente vem se preparando muito forte para não ter surpresas nesse confronto com o Bahia. Esperamos fazer um excelente jogo para sair com a vitória de lá", disse o atacante Cléber.

A vitória sobre o Vasco reabilitou o Ceará no Brasileirão. O time alvinegro chegou aos 29 pontos, abrindo cinco da zona de rebaixamento. A meta é se firmar na zona de classificação para a Sul-Americana visando, quem sabe, um lugar na Copa Libertadores de 2021.