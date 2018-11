Ceará x Paraná: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Ceará e Paraná jogam nesta quinta-feira, às 21h, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo de um time ameaçado de rebaixamento contra outro que já está rebaixado para a Série B de 2019.

Ceará x Paraná terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Ceará soma 39 pontos e espera aproveitar a fragilidade do adversário, já rebaixado, para tentar conquistar mais um resultado positivo e se distancia da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Lisca empatou por 0 a 0 com o Fluminense.

Já o Paraná surpreendeu o líder Palmeiras na rodada passada e arrancou empate por 1 a 1 em casa. Mas o resultado foi em vão. A equipe paranaense já está rebaixada e pode, no máximo, conseguir sair da lanterna da competição.

Escalações de Ceará x Paraná

Ceará: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Juninho, Edinho, Calyson, Leandro Carvalho; Ricardo Bueno e Felipe Azevedo

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, René Santos e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Alesson; Juninho (Silvinho), Andrey e Rafael Grampola.