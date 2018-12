Ceará x Vasco: onde assistir, escalações e horário do duelo válido pelo Brasileirão

Ceará e Vasco se enfrentam neste domingo, às 17h, na Arena Castelão, em um jogo de extrema importância para o time carioca que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ceará x Vasco terá transmissão da TV Globo (para Brasília e Rio de Janeiro), Premiere para todo o Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O clube cearense, com 43 pontos, não tem mais chances de ser rebaixado. No último domingo, empatou por 2 a 2 com o Atlético-PR, na Arena da Baixada, resultado que o garantiu na elite nacional.

Já o Vasco entra em campo receoso. O Gigante da Colina inicia a rodada com 42 pontos e na última rodada perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, em casa, por isso chega neste domingo ameaçado de queda.

Escalações de Ceará x Vasco

Ceará: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Juninho, Richardson e Ricardinho; Calyson, Felipe Azevedo e Arthur.

Vasco: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan e Willian Maranhão; Raul, Andrey, Thiago Galhardo e Kelvin; Andrés Ríos e Maxi López.