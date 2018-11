Chapecoense pode ter dois atacantes de área para vencer o Bahia em Salvador

Precisando da vitória para tentar escapar da zona do rebaixamento, a Chapecoense espera surpreender o Bahia, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Claudinei Oliveira não quis confirmar o time, mas deve escalar dois atacantes de área: Leandro Pereira e Wellington Paulista.

O técnico não quis confirmar a entrada de Wellington Paulista no lugar de Doffo, mas é o que deve ocorrer. Osman atuaria mais recuado. No último jogo, o atacante marcou o gol da vitória importante sobre o América-MG por 1 a 0. Foi, justamente, na sua volta após afastamento por desentendimento com o ex-técnico Guto Ferreira.

A vitória deu uma aliviada no ambiente e, por isso, Claudinei Oliveira não quer promover várias mudanças no time. "Vamos manter a base e, eventualmente, com alguma mudança pontual", despistou após o treino recreativo já na capital baiana.

A fórmula para surpreender o adversário é simples, segundo Claudinei Oliveira: "Temos que manter a força na marcação e ter eficiência no ataque. Nós respeitamos todos os adversários, mas precisamos sempre pensar em vencer. É o que faremos", prometeu.

Com 34 pontos, a Chapecoense está na zona de rebaixamento. A vitória neste jogo decisivo pode ser importante na arrancada para se manter na elite em 2019.