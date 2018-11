Chapecoense x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Chapecoense e Botafogo jogam nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times entram em campo focados em se afastar da parte debaixo da tabela, mas o time catarinense é quem vive uma situação mais delicada.

Chapecoense x Botafogo terá a transmissão do Premiere e minuto a minuto do Estado. A Chape inicia com 37 pontos e precisando aproveitar o fato de jogar em casa para somar mais três pontos e se afastar das últimas posições. Na última rodada, a equipe comandada por Claudinei Oliveira derrotou o Santos por 1 a 0, no Pacaembu.

Quanto ao Botafogo, o time alvinegro aparece com 41 pontos e ocupa a zona intermediária da tabela. Ainda sonha brigar pelo G-6, mas também pode começar a flertar como rebaixamento. Para focar apenas na parte superior da tabela, um resultado positivo é fundamental. Como motivação, a equipe comandada por Zé Ricardo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no sábado passado.

Escalações de Chapecoense x Botafogo

Chapecoense: Jandrei, Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Elicarlos, Canteros e Doffo; Wellington Paulista e Leandro PereiraBotafogo: Gatito, Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Bochecha (Dudu Cearense ou Marcelo Benevenuto) e Leo Valencia; Erik, Luiz Fernando e Brenner.

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG