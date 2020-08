Cheio de desfalques pelo coronavírus, Goiás estreia contra o Athletico-PR

Depois de ter o jogo de estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo adiado por conta de nove casos de coronavírus no elenco, o Goiás vai encarar o Athletico-PR, nesta quarta-feira, fora de casa, na Arena da Baixada, às 19h15, cheio de problemas.

No total, são 12 jogadores vetados pelos médicos. Oito nomes foram revelados pelo atacante Rafael Moura em suas redes sociais na segunda-feira, após o cancelamento do jogo contra o São Paulo. Além do próprio centroavante, estão contaminados: o goleiro Tadeu, o zagueiro David Duarte e o lateral-esquerdo Jefferson; os volantes Sandro e Ratinho, além dos atacantes Keko e Lucão do Break. Outros quatro atletas estão de quarentena e não tiveram nomes revelados.

Leia Também Diferenças de tempo de preparação desafiam times para o Campeonato Brasileiro

Para a primeira partida do time goiano no Brasileirão, o técnico Ney Franco tem duas boas notícias para escalar o time. Isso porque, a dupla de zaga titular, formada por Fábio Sanches e Rafael Vaz, volta a ficar à disposição.

O primeiro tinha sido uns dos dez jogadores que foram inicialmente diagnosticados com covid-19, mas como a contraprova deu negativa, ele foi liberado e irá para campo. Já seu companheiro Rafael Vaz está recuperado de um desconforto muscular e também tem condições de jogo. No meio-campo, Luiz Gustavo e Thalles brigam por uma vaga, enquanto no ataque está confirmada a estreia de Douglas Baggio.

Não bastassem tantos desfalques, outros jogadores estão machucados: o lateral-esquerdo Caju, o volante Gilberto e o atacante Henrique Almeida. A diretoria registrou do time sub-23 o zagueiro Iago Mendonça, o lateral-esquerdo Rodrigues, os volantes Henrique Lordelo e Filipe Trindade, o meia Daniel e o atacante Zeca.