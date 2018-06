Citadini tem candidatura impugnada no Corinthians e Garcia corre risco

O Conselho Deliberativo do Corinthians impugnou a candidatura de Antônio Roque Citadini. Com a decisão, ele não poderá concorrer a eleição para presidente do clube, que ocorre no dia 3 de fevereiro. Paulo Garcia também está ameaçado de perder o direito de concorrer ao pleito.

Em dezembro, um sócio protocolou o pedido da saída de Citadini com a justificativa de que ele faz parte do Tribunal de Contas do Estado, algo que o impediria de concorrer a cargos administrativos no clube.

O Estado tentou contato com o ex-dirigente, mas ele não respondeu as mensagens e nem as ligações. Anteriormente, havia se defendido no conselho alegando que há jurisprudência a seu favor e que esse é um problema a ser discutido no Tribunal e não no clube.

Outro candidato que corre risco é Paulo Garcia, que foi notificado para explicar o motivo de ter feito pagamentos para regularizar sócios em troca de votos. Ele terá três dias para se justificar pelo ocorrido.

No momento, o clube conta com quatro candidatos à presidência: Andres Sanchez, Romeu Tuma, Paulo Garcia e Felipe Ezabella.