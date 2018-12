City é surpreendido pelo Crystal Palace e vê Liverpool disparar; Chelsea perde

Um dia após a vitória sobre o Wolverhampton, o torcedor do Liverpool teve outro motivo para comemorar neste sábado. Afinal, o Manchester City foi surpreendido pelo Crystal Palace em pleno Etihad Stadium e perdeu por 3 a 2, resultado que permitiu aos comandados de Jürgen Klopp abrir distância na liderança do Campeonato Inglês.

Com os placares da 18.ª rodada, o Liverpool chegou a 48 pontos, enquanto o City estacionou nos 44, ainda na vice-liderança. Depois de duas derrotas nas últimas três rodadas da competição, o time de Manchester busca a recuperação contra o Leicester, quarta-feira, fora de casa. Já o Crystal Palace, 14.º lugar com 18 pontos, recebe o Cardiff, no mesmo dia.

O jogo começou como esperado, o City ganhou o campo de ataque e demorou 26 minutos para abrir o placar. Delph cruzou da esquerda e Gündogan apareceu livre na área para finalizar de cabeça. Somente quatro minutos mais tarde, no entanto, Schlupp recebeu de McArthur, invadiu a área e bateu cruzado. Ederson não alcançou.

O City ainda processava o empate quando o Crystal Palace chegou à virada, com um verdadeiro golaço. Após cobrança de falta para a área, Bernardo Silva afastou de cabeça. Townsend, de muito longe, emendou de primeira, sem deixar a bola pingar, e acertou o ângulo esquerdo de Ederson para marcar um dos grandes gols da temporada até o momento.

Foi o suficiente para levar à loucura o técnico Pep Guardiola, que logo no início do segundo tempo colocou o atacante Agüero na vaga do zagueiro Otamendi. Mas, aos cinco minutos, Wan-Bissaka cruzou, Townsend cabeceou na trave e, no rebote, Max Meyer foi calçado por Walker. Pênalti, que Milivojevic cobrou no canto esquerdo de Ederson para ampliar.

A partir daí, o City tomou o campo de ataque, rondou a área do Crystal Palace, mas parou no forte esquema defensivo do adversário. Só assustou de fato em cobrança de falta de Sané, que acertou a trave aos 31 minutos. Até que, aos 39, De Bruyne tentou o cruzamento, encobriu o goleiro e diminuiu. Mas ficou nisso.

CHELSEA PERDE

Outra zebra do sábado pelo Inglês aconteceu no Stamford Bridge, onde o Chelsea recebeu o Leicester e caiu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado aos cinco minutos do segundo tempo, quando Jamie Vardy recebeu de Maddison na área e bateu de primeira, sem chances para Kepa.

O Chelsea chegou a pressionar, acertou a trave, mas não mudou o placar, o que o fez estacionar nos 37 pontos, ainda na quarta colocação, mas já vendo a vaga na Liga dos Campeões ficar em risco. Na quarta, a equipe visita o Watford. Já o Leicester foi a 25 pontos e subiu para a nona posição.

Nas outras partidas do dia pelo Inglês, destaque para o Bournemouth, que fez 2 a 0 sobre o Brighton & Hove Albion e subiu para oitavo. O Southampton visitou o Huddersfield e venceu por 3 a 1, enquanto o Watford bateu o West Ham por 2 a 0, também fora de casa. Já o Newcastle recebeu o lanterna Fulham e não passou de um empate sem gols.