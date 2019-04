Clubes brasileiros só caíram 15 vezes na fase de grupos da Libertadores

Atlético-MG e Grêmio entram em campo nesta semana pela Copa Libertadores para tentarem evitar um raro vexame do futebol brasileiro na competição. Os dois times correm risco de serem eliminados ainda na fase de grupos do torneio. Desde a adoção do atual formato da competição, em 2000, com os participantes divididos em grupos de quatro adversários e com dois classificados em cada chave, somente em 15 ocasiões um representante do Brasil foi eliminado. Esse número representa apenas 18% do total de 98 participações de times nacionais registradas até 2018.

Para evitar a queda precoce, o Atlético-MG recebe nesta terça-feira o Nacional, do Uruguai, no Mineirão. Se não vencer, a equipe estará eliminada. O clube alvinegro demitiu recentemente o técnico Levir Culpi e enquanto é dirigido pelo interino Rodrigo Santana, negocia para trazer Rogério Ceni, que desde o ano passado dirige o Fortaleza.

Já o Grêmio, entra em campo nesta terça-feira no Paraguai contra o Libertad. O time gaúcho pode ser eliminado ainda nesta rodada caso não vença e no outro jogo do grupo, na quarta-feira, a Universidad Católica derrote o Rosário Central na Argentina. A situação complicada dessas equipes é uma exceção na história recente do País na competição.

Das 15 eliminações concretizadas na fase de grupos da competição, a maior quantidade foi contabilizada em 2014. Naquela temporada Athletico-PR, Botafogo e Flamengo não conseguiram superar os rivais e não chegaram a disputar as oitavas de final.

O rubro-negro do Rio, aliás, é o clube brasileiro que mais vezes se despediu da competição na fase de grupos. De 2000 para cá, o Flamengo caiu quatro vezes: 2002, 2012, 2014 e 2017. De todas essas ocasiões, a mais traumática foi a de 2012. Depois de vencer o Lanús por 3 a 0 no Engenhão e comemorar a vaga, a equipe soube a caminho do vestiário que o Emelec havia vencido o Olimpia, no Paraguai, com um gol nos acréscimos. A combinação selou a queda do time de Ronaldinho Gaúcho.

Léo Moura acompanha o jogo que eliminou o Flamengo da Libertadores 2012 pic.twitter.com/HM8VvSsZvE — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) 22 de dezembro de 2016

Sem contar quedas na pré-Libertadores como as do Corinthians, em 2011, Chapecoense, em 2018, e a do São Paulo, neste ano, o futebol brasileiro amargou fracassos surpreendentes na fase de grupos. O Palmeiras em 2016, por exemplo, chegou ao torneio como campeão da Copa da Brasil e com reforços renomados, porém acabou superado por Rosário Central e Nacional, do Uruguai.

Uma outra decepção foi o Inter. Em 2007, o então atual campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes deu adeus bem cedo à Libertadores. Times que ganharam a Copa do Brasil no papel de zebras, como os casos de Santo André e Paulista, também tiveram vida curta na competição continental e não chegaram a jogar a fase de grupos.

TIMES BRASILEIROS ELIMINADOS NA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES DESDE 2000

2018

Vasco da Gama

2017

Flamengo

Chapecoense

2016

Palmeiras

2015

Nenhum

2014

Athletico-PR

Botafogo

Flamengo

2013

Nenhum

2012

Flamengo

2011

Nenhum

2010

Nenhum

2009

Nenhum

2008

Nenhum

2007

Inter

2006

Paulista

2005

Santo André

2004

Coritiba

2003

Nenhum

2002

Athletico-PR

Flamengo

2001

Nenhum

2000

Juventude