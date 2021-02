Clubes, ex-jogadores e autoridades mostram solidariedade a Ronaldinho Gaúcho

Clubes, ex-jogadores e autoridades se lamentaram por meio das redes sociais após a confirmação da morte da mãe do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Dona Miguelina morreu neste sábado, vítima da covid-19.

Clubes pelos quais o duas vezes melhor do mundo jogou, como Grêmio, PSG, Barcelona, Atlético-MG, Fluminense e Querétaro prestaram sua solidariedade ao ex-jogador neste momento de perda.

O Atlético-MG, onde Ronaldinho Gaúcho se tornou ídolo após a conquista da Copa Libertadores em 2013, decretou luto e desejou que o ex-jogador tenha o coração confortado.

A Família Atleticana está de luto e compartilha com seu ídolo o momento de dor. Que Deus a receba de braços abertos e conforte o coração do nosso eterno craque. Descanse em paz, Dona Miguelina. pic.twitter.com/nY3DLoPF90 — Atlético (@Atletico) February 21, 2021

Também prestaram sua solidariedade o Barcelona, clube catalão onde Ronaldinho teve suas principais conquistas, Paris Saint-Germain, da França, que foi a porta de entrada do ex-jogador no futebol europeu, e o mexicano Querétaro, última equipe estrangeira pela qual o campeão do Mundo de 2002 atuou.

O FC Barcelona envia os seus mais sinceros pêsames ao nosso eterno ídolo @10Ronaldinho pela perda da sua mãe. Descanse em paz, Dona Miguelina Elói Assis dos Santos. pic.twitter.com/waL6hZrWXf — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) February 21, 2021

Le Paris Saint-Germain adresse ses plus profondes condoléances à Ronaldinho et à son frère Roberto, suite à la disparition de leur maman. Tout notre soutien dans ce moment rempli de tristesse. pic.twitter.com/drqVSLW5Ad — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 21, 2021

Entre os clubes brasileiros pelos quais Ronaldinho jogou, apenas o Flamengo não se manifestou. Grêmio e Fluminense lamentaram a perda de Dona Miguelina.

Nossos sentimentos à família Assis Moreira pelo falecimento de Dona Miguelina. Que família e amigos encontrem conforto neste momento de dor. — Grêmio FBPA (@Gremio) February 21, 2021

O Fluminense Football Club lamenta o falecimento de Dona Miguelina, mãe de Ronaldinho, e manda toda força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 21, 2021

Assim como o perfil de alguns clubes, ex-jogadores e pessoas próximas a Ronaldinho Gaúcho deixaram suas mensagens de conforto, como Gérson Nunes, campeão do mundo em 1970, Ronaldo, Zé Roberto (companheiros de seleção brasileira), Alexandre Pato (com quem atuou no Milan) e Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético Mineiro.

Meu sentimentos ao Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, pelo falecimento de Dona Miguelina. Força, meus amigos! — Gerson Nunes (@canhotinha70) February 21, 2021