Colo-Colo x Palmeiras: horário, onde assistir e o que está em jogo

As quartas de final da Copa Libertadores vão começar para o Palmeiras nesta quinta-feira. Nove anos depois de chegar à esta etapa pela última vez, a equipe disputa contra o Colo-Colo, em Santiago, no Chile, o jogo de ida no confronto. A partida começa às 21h45 e marca o encontro de clubes que passaram de forma bastante apertada pela fase anterior.

A partida terá transmissão somente na TV Globo, SporTV e Fox Sports. A volta está marcada para 3 de outubro, no Allianz Parque. Nas oitavas de final o Colo-Colo eliminou o Corinthians e confirmou a vaga com derrota por 2 a 1 em São Paulo. O Palmeiras passou pelo Cerro Porteño, em confronto marcado pela expulsão de Felipe Melo e pela derrota por 1 a 0, no Allianz Parque.

O destaque do Colo-Colo é o meia Valdivia. O ex-palmeirense terá a companhia no time titular de outro jogador com passagem pela equipe alviverde. O atacante Lucas Barrios está confirmado. Já a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tem como principal novidade a entrada do volante Thiago Santos na vaga de Felipe Melo, suspenso, e deve ser escalada com: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja.