Com assistência de Richarlison, Everton bate Newcastle e mantém reação no Inglês

A chegada de Carlo Ancelotti parece já ter causado mudanças no Everton. Neste sábado, o time de Liverpool faturou a segunda vitória consecutiva e manteve a reação no Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe comandada pelo técnico italiano derrotou o Newcastle por 2 a 1, pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno da competição.

O triunfo levou o Everton aos 25 pontos, na décima posição da tabela. O Newcastle, por outro lado, somou a segunda derrota seguida e está logo atrás do rival, na 11ª colocação, com a mesma pontuação.

Com novo ânimo na competição desde a chegada do novo treinador, o Everton começou em grande ritmo neste sábado e aplicou um sufoco nos anfitriões nos primeiros 30 minutos de jogo. Aos 12, acabou abrindo o placar. Após cobrança de falta e bate-rebate na área, Calvert-Lewin aproveitou a chance e completou para as redes.

O Newcastle esboçou reação aos 25, quando teve um gol anulado por impedimento. No lance, Carroll mandou para o gol após toque na trave e bela jogada individual de Jetro Willems.

Após sofrer forte pressão do Everton, o time da casa enfim começou a reagir a partir dos 30. E teve boa chance de empatar aos 31, quando Isaac Hayden acertou lindo chute de primeira, de fora da área, e mandou rente ao travessão.

A reação só se concretizou no segundo tempo. Aos 11, Schär bateu para as redes. Mas a festa não durou muito. Sete minutos depois, o Everton anotou o segundo gol, com participação brasileira na jogada. Richarlison disparou pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro para Calvert-Lewin completar, de carrinho, para o gol.

Também nete sábado, o antes combalido Watford venceu mais uma e parece confirmar a reação. Em casa, bateu o Aston Villa por 3 a 0 e sustentou a penúltima colocação na tabela. Antes da rodada do "Boxing Day", o time estava na lanterna. Southampton e Crystal Palace empataram por 1 a 1, na casa do primeiro.

Mais cedo, o Brighton derrotou o Bournemouth por 2 a 0, diante de sua torcida, no jogo que abriu a 20ª rodada.