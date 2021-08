Com Copa do Mundo, decisão da Libertadores em 2022 será realizada em outubro

Com a Copa do Mundo no Catar marcada para os meses de novembro e dezembro de 2022, a Conmebol precisou alterar o calendário das competições continentais da próxima temporada. Nesta terça-feira, a entidade que comanda o futebol na América do Sul anunciou que as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana serão disputadas em outubro.

Previstas geralmente para novembro, as decisões foram antecipadas pela Conmebol. De acordo com a publicação no site oficial da entidade, a final em jogo único da Sul-Americana e da Libertadores estão programadas para os dias 1.º e 29 de outubro, respectivamente. A Conmebol destacou que as datas podem sofrer alterações.

Os locais das disputas pelos títulos continentais já estão definidos. A final da Libertadores será disputada no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, enquanto que o estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá a decisão da Sul-Americana.

Além disso, a entidade divulgou a projeção do calendário das competições de 2022. A Libertadores deve começar no dia 9 de fevereiro. As três primeiras fases eliminatórias serão disputadas até 16 de março. A fase de grupos está marcada para iniciar no dia 6 de abril e terminar em 25 de maio. O mata-mata está previsto para ter seu começo em 29 de junho.

Na segunda principal competição continental de clubes, as duas primeiras fases serão no dia 9 e 16 de março, respectivamente. A fase de grupos está marcada para 6 de abril, com término também em 25 de maio. O mata-mata da Sul-Americana começa no dia 29 de junho.

As finais da Recopa Sul-Americana não precisaram sofrer alteração por causa do Mundial no Catar. Então serão realizadas nos dias 23 de fevereiro (jogo de ida) e 2 de março (volta).

Confira o calendário das competições sul-americanas em 2022:

COPA LIBERTADORES

1.ª fase eliminatória - 9 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2.ª fase eliminatória - 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3.ª fase eliminatória - 9 de março (ida) e 16 de março (volta)

Fase de grupos - 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio

Oitavas de final - 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final - 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais - 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final - 29 de outubro

COPA SUL-AMERICANA:

1.ª fase eliminatória - 9 de março (ida) e 16 de março (volta)

Fase de grupos - 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio

Oitavas de final - 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final - 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais - 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final - 1.º de outubro