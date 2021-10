Com desfalques, Palmeiras desafia matemática contra o América-MG pelo Brasileirão

A matemática está do lado do líder Atlético-MG, mas o Palmeiras continua, pelo menos no discurso, com disposição para brigar pelo título do Brasileirão. Após empatar com o Juventude, em casa, na última rodada, o time do técnico Abel Ferreira tem obrigação de conquistar três pontos como visitante, nesta quarta-feira, contra o América-MG. O jogo no Independência, com torcida, começa às 21h30.

Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Palmeiras, que está dez pontos atrás do Atlético-MG na tabela, tem apenas 3% de chance de conquistar o Brasileirão. O time mineiro aparece com 86%. Já o Flamengo, atualmente em terceiro, tem 10%.

"Nada é impossível, o campeonato ainda não acabou, tem muitos jogos pela frente, o Atlético-MG pode, sim, tropeçar pelo caminho e podemos ter uma série de vitórias para crescer na competição", disse Gabriel Menino, em entrevista à TV Palmeiras.

O discurso de continuar brigando no Brasileirão, segundo Gabriel Menino, também vai ajudar o Palmeiras na preparação para enfrentar o Flamengo na decisão da Libertadores. A final acontece apenas no dia 27 de novembro, no Centenário de Montevidéu, no Uruguai. "Vamos lutar, é uma preparação para que possamos estar mais do que preparados para ser bicampeão da Libertadores."

Abel Ferreira adota discurso similar. "São esses jogos que vão nos preparar para enfrentar o Flamengo. São esses jogos, contra São Paulo, Atlético e América, que vão provar se somos consistentes."

O Palmeiras, no entanto, terá de superar desfalques importantes para derrotar o América-MG, que continua sua briga para escapar do rebaixamento. Abel Ferreira não terá o goleiro Weverton, o zagueiro Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que vão atuar por Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Victor Luis, Mayke e Marcos Rocha também estão fora de combate. O português terá de mexer outra vez no time.

Torcida

O América-MG aposta na volta do torcedor para tentar superar o Palmeiras. A capacidade do Independência foi reduzida para 30% devido às medidas de segurança sanitária. É necessário cumprir uma série de exigências por causa dos protocolos municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, entre elas apresentar o teste negativo de covid-19. O público máximo será de 6.900 pessoas.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X PALMEIRAS

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Alê e Ademir; Zárate, Fabrício e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS - Jailson; Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte.

TRANSMISSÃO - Globo e Premiere.