Com desistência do São Caetano, vaga na Série D pode ficar com o São Bernardo

O anúncio do São Caetano de abrir mão de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro abre espaço para outro clube paulista entrar na quarta divisão nacional. Quem pode se beneficiar é o São Bernardo, provável herdeiro da vaga. O time de São Caetano do Sul conquistou o direito de disputar o torneio como campeão da Copa Paulista de 2019, derrotando o XV de Piracicaba na decisão. Como de costume, o vencedor deste torneio escolhe entre uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil do ano seguinte.

O São Caetano optou pela Série D, enquanto a vaga na Copa do Brasil ficou com o vice-campeão XV de Piracicaba, que já disputou a competição, batendo o Londrina na primeira fase com vitória por 1 a 0 e sendo eliminado pelo Juventude nos pênaltis, na segunda etapa, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Dessa forma, como já usufruiu da vaga na Copa do Brasil, o XV não poderia ficar com a vaga na Série D, que iria, portanto, para o quarto colocado da Copa Paulista de 2019: o São Bernardo. O terceiro, o Mirassol, já está garantido na Série D pela campanha no Paulistão do ano passado. "Caso o clube campeão ou vice-campeão tenha o direito a vaga para a disputa da Copa do Brasil de 2020 ou do Campeonato Brasileiro das Séries A, B, C ou D, a vaga será ocupado pelo melhor colocado na Copa Paulista de 2019, excluindo os clubes já classificados aos campeonatos anteriormente citados", determina o regulamento da Copa Paulista.

Como a notícia da desistência do São Caetano chegou de surpresa, o São Bernardo ainda não se pronunciou se irá aceitar o posto. Obviamente, a equipe precisa se planejar com essa nova possibilidade e estudar a questão financeira. É provável que a diretoria do time manifeste posição oficial nos próximos dias. O mesmo vale para a Federação Paulista de Futebol que ainda não oficializou o herdeiro da vaga do São Caetano.