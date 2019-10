Com Diniz, São Paulo tem treinos de manhã e foco nas saídas de bola

Contratado na última quinta-feira, o técnico Fernando Diniz vai aos poucos implantando seu estilo no São Paulo. Nesta semana, os treinos da equipe são todos de manhã. Com Cuca, por exemplo, a maioria das atividades era realizada à tarde.

Fernando Diniz abriu os dois primeiros treinos desta semana. Tanto na segunda quanto na terça-feira, o técnico cobrou pressão nas saídas de bola e movimentação dos jogadores. É uma ideia de jogo que Diniz gosta: trocar passes desde o sistema defensivo.

Na última segunda-feira, os titulares foram a campo dois dias após o empate sem gols com o Flamengo, no Rio de Janeiro. Normalmente, na reapresentação do elenco depois das partidas, os atletas que haviam atuado costumavam ficar na parte interna do CT para trabalhos regenerativos.

A tendência é de que Diniz mantenha a escalação do São Paulo para a partida contra o Fortaleza, no sábado, às 17h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, um provável time tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Antony e Pablo.

Depois de abrir os dois primeiros treinos da semana, Diniz fechará a atividade tática nesta quarta-feira. A imprensa poderá acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores no CT. O elenco ainda trabalhará na quinta e na sexta antes da partida contra o Fortaleza.