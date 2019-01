Com estádio vazio em Milão, Internazionale decepciona em 0 a 0 contra o Sassuolo

Sem torcida, sem motivação e sem gols. Cumprindo o segundo e último jogo com o estádio Giuseppe Meazza sem seus torcedores - em razão de uma punição por atos de racismo contra o zagueiro senegalês Koulibaly, do Napoli, em jogo no final do mês passado -, a Internazionale decepcionou ao empatar sem gols contra o Sassuolo, pela 20.ª rodada, na retomada do Campeonato Italiano após uma pausa de três semanas.

No domingo passado contra o Benevento, na goleada por 6 a 2 pelas oitavas de final da Copa da Itália, os jogadores da Internazionale mostraram que não sentiram a falta do apoio de seus torcedores. Neste sábado, nem mesmo a presença de 11 mil crianças de escolas públicas de Milão, que foram autorizadas pela Lega Calcio, a organizadora do Campeonato Italiano, a verem a partida, ajudou a motivar o elenco.

O resultado é péssimo na luta da Internazionale na luta para alcançar a segunda colocação, que está com o Napoli. O time de Milão chegou aos 40 pontos, contra 44 dos napolitanos, que neste domingo receberão a Lazio no estádio San Paolo, em Nápoles - a liderança é da Juventus, com 53. Menos mal que a distância para a quarta colocada Roma é de sete pontos.

Já o Sassuolo segue na parte intermediária da tabela de classificação. Com 26 pontos, o time da região da Emílio Romagna ocupa a 12.ª colocação, bem distante da zona de rebaixamento.

Um pouco acima está o Parma, que se reestruturou após problemas financeiros e nesta temporada conseguiu voltar à elite do futebol italiano. E vem mostrando que vai permanecer nela. Neste sábado, derrotou a Udinese por 2 a 1, fora de casa, e subiu para a nona posição, com 28 pontos. Já o clube de Údine segue ameaçado pelo rebaixamento - está em 15.º lugar com 18 pontos, cinco à frente da zona de degola.