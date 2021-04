Com experiência de Tiago Nunes na Sul-Americana, Grêmio encara Lanús na Argentina

Contando com a experiência de Tiago Nunes na Copa Sul-Americana, o Grêmio volta a campo pela competição internacional na noite desta quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Lanús, no estádio Ciudad de Lanús, na Argentina. Em sua segunda partida no torneio, o time gaúcho conta com o retorno do zagueiro Pedro Geromel entre os titulares.

Os dois times venceram em suas estreias. Enquanto o Grêmio bateu o La Equidad por 2 a 1, em Porto Alegre, a equipe argentina superou o Aragua por 1 a 0, fora de casa, na rodada de abertura. Portanto, o eventual vencedor do confronto desta quinta assumirá a liderança do Grupo H.

Contra um rival de maior dificuldade do que na estreia, o Grêmio conta com a experiência de Tiago Nunes. O substituto de Renato Gaúcho tem como maior título de sua carreira até agora o da Sul-Americana de 2018, no comando do Athletico-PR. Foi o troféu que elevou seu patamar como treinador em nível nacional. Até então, só tinha conquistas estaduais. Após o título da competição internacional, foi efetivado na equipe paranaense, pela qual também foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte.

Com esta experiência, Tiago Nunes espera também dar a sua forma ao time gaúcho. Ainda em início de trabalho, ele vai comandar a equipe de Porto Alegre apenas pela segunda vez. A estreia foi no sábado, pelo Campeonato Gaúcho, na vitória sobre o Ypiranga por 3 a 2, fora de casa.

O resultado marcou a terceira vitória seguida do Grêmio, que estava sob o comando de um interino antes da chegada de Nunes. O time gaúcho parece já ter se recuperado da queda precoce na fase preliminar da Copa Libertadores, o que havia contribuído para a demissão de Renato Gaúcho.

A seu favor, Tiago Nunes terá um trunfo nesta quinta: o retorno de Pedro Geromel. O zagueiro não entra em campo desde que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no dia 24 de janeiro, no último Gre-Nal do Brasileirão. O defensor, portanto, fará sua estreia na temporada 2021.

Mas não terá ao seu lado o argentino Kannemann, ainda em processo de recuperação física, assim como César Pinares, Alisson e Pepê. A zaga gremista terá Geromel e Ruan, uma vez que Rodrigues, que vinha atuando como titular, vai cumprir suspensão. Outra boa notícia para os torcedores do Grêmio é o retorno do volante Maicon, que deve começar no banco de reservas nesta quinta.

Do outro lado, o Grêmio vai encarar uma equipe que vive momento ruim na temporada. O Lanús vem de três derrotas seguidas no Campeonato Argentino e de uma eliminação na Copa da Argentina. Por isso, o técnico Luis Zubeldía já avisou que pretende fazer testes no time, em busca de novas soluções. No entanto, não indicou quais serão as possíveis mudanças para o duelo desta quinta.