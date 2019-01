Com gol contra bizarro, São Bento e São Caetano empatam no Paulistão

São Bento e São Caetano seguem em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela quarta rodada, e ficaram no empate por 1 a 1, com direito a gol contra bizarro do time da casa, na abertura do placar.

Com o resultado, o São Bento chegou aos dois pontos, na lanterna do Grupo B, que tem ainda Guarani, com três, Novorizontino, com sete, e Palmeiras, com dez. O São Caetano, com três pontos, está na última posição do Grupo A, com o Santos liderando com 12 seguido por Ponte Preta e Red Bull Brasil, ambos com cinco.

As duas equipes se preocupam também com o rebaixamento já que só têm campanha superior à do Botafogo, que soma apenas um ponto. Ao final da primeira fase, as duas equipes de pior campanha caem para a Série A2 do Campeonato Paulista.

O São Bento começou melhor e tinha mais presença no campo ofensivo até que, aos 27 minutos, em um erro infeliz acabou abrindo placar. Luizão recuou para Henal em lance sem nenhum perigo, mas o goleiro não conseguiu dominar e a bola acabou entrando no gol.

O camisa 1 do São Bento chegou a chorar após o lance e ficou visivelmente abatido. Na saída para o vestiário, ele assumiu responsabilidade pelo gol sofrido e pediu perdão aos torcedores.

Com a bola rolando novamente para a segunda etapa, o São Bento cresceu e, aos 13 minutos, chegou ao empate com Diego Ivo. O atacante Tiago Luis cobrou falta para a área e o zagueiro completou de cabeça para o fundo do gol.

Aos 26, o São Caetano quase voltou a ficar em vantagem com belo chute da entrada da área de Vitinho, jovem promessa emprestada pelo Palmeiras, mas a bola explodiu na trave.

Os minutos finais foram de um jogo bem aberto, com os dois times buscando o gol da vitória, mas as defesas seguiram se sobressaindo e o placar terminou mesmo em 1 a 1, resultado ruim para os dois.

O São Bento volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O São Caetano só joga na terça-feira, dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 x 1 SÃO CAETANO

SÃO BENTO - Henal; Éverton Silva, Luizão, Diego Ivo e Guilherme Romão; João Paulo (Paulinho), Fábio Bahia e Alex Maranhão; Joãozinho (Edson Ratinho), Mazola (Tiago Luis) e Alecsandro. Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO CAETANO - Jacsson; Esley, Carlos Henrique, Joécio e Marquinhos; Pablo (Ferreira), Vinícius Kiss e Vitinho; Rafael Marques (Capa), Gleyson e Minho (Diego Rosa). Técnico: Pintado.

GOLS - Luizão (contra), aos 27 minutos do primeiro tempo. Diego Ivo, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mazola (São Bento); Esley (São Caetano).

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

RENDA - R$ 28.005,00.

PÚBLICO - 1.742 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).