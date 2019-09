Com gol de Benzema, Real Madrid bate Sevilla por 1 a 0 e sobe para 2º no Espanhol

Em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Sevilla neste domingo e venceu por 1 a 0, com gol do atacante francês Karim Benzema. O resultado deixa os comandados do técnico francês Zinedine Zidane com 11 pontos, os mesmos do Athletic de Bilbao, que fica na liderança pelo saldo de gols superior (5 a 4).

Já o Sevilla, que começou a rodada na ponta, estaciona nos 10 pontos e cai para quinto, atrás de Real Sociedad e Granada e à frente do Atlético de Madrid. As quatro equipes têm a mesma pontuação e estão nesta ordem em função do saldo de gols. Atual campeão, o Barcelona aparece em oitavo, com sete pontos.

Na partida deste domingo no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, tanto Sevilla quanto Real Madrid criaram chances. No primeiro tempo, o time da capital foi mais perigoso, mas parou no goleiro checo Tomas Vaclik, que salvou os donos da casa em oportunidades do atacante belga Eden Hazard e do lateral-direito espanhol Carvajal.

Na segunda etapa, o Real voltou no mesmo ritmo e colocou pressão sobre a equipe da Andaluzia. Aos 18 minutos, a defesa mandante não foi capaz de evitar o gol: livre na área, Benzema recebeu cruzamento da direita e cabeceou no canto esquerdo de Vaclik.

O Sevilla foi para cima e buscou o empate até o final. Os donos da casa chegaram a marcar, mas o tento foi anulado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR). O atacante mexicano Javier Hernández recebeu da esquerda e balançou a rede, mas estava impedido. No fim das contas, o Real do volante brasileiro Casemiro garantiu a vitória e pôs fim a um jejum de quatro anos sem triunfos na casa do rival.

PROTAGONISMO BRASILEIRO

Em outro jogo deste domingo, o centroavante Willian José brilhou para dar a vitória à Real Sociedad com dois gols. O time basco visitou o catalão Espanyol e venceu por 3 a 1. Além do brasileiro, o atacante sueco Alexander Isak marcou para os visitantes. Quem descontou para os donos da casa foi o zagueiro espanhol Joseba Zaldua, que mandou contra o próprio patrimônio.

Rival basco da Real Sociedad, o Athletic Bilbao também venceu neste domingo e está na liderança do campeonato. O clube recebeu o Alavés e ganhou pelo placar de 2 a 0. O meia espanhol Raúl Garcia, de pênalti, e seu compartriota Iker Muniain, atacante, fizeram os gols do jogo.

O Getafe foi outro a entrar em campo no dia e fez valer o apoio de sua torcida: em casa, o clube azul venceu o Mallorca por 4 a 2. Já o Valencia não exerceu a vantagem de mandante e ficou no empate de 1 a 1 com o Leganés, que segue na lanterna do Campeonato Espanhol.