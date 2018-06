Com gols nos minutos finais, São Bento e Linense empatam por 2 a 2 em Sorocaba

Em um jogo bem movimentado, São Bento e Linense ficaram no empate por 2 a 2 no estádio Walter Ribeiro, nesta sexta-feira à noite, em Sorocaba, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi decidido nos minutos finais, quando os dois times marcaram após cruzamentos para a área.

+ Veja a classificação do Campeonato Paulista

O time da casa, com nove pontos, é o segundo colocado do Grupo C, que tem o Palmeiras na liderança com cinco pontos a mais, além de Novorizontino em terceiro lugar, com sete, e Ferroviária em quarto, com cinco. O time do ABC, porém, lamenta o seu retrospecto em casa, onde disputou nove pontos e ganhou apenas dois.

De outro lado, o Linense, com apenas quatro pontos, é o lanterna do Grupo A, mas se preocupa mesmo é com a classificação geral do campeonato, já que está na zona do rebaixamento. Com segunda pior campanha do Estadual, o time de Lins só está na frente do São Caetano, que tem três pontos, mas ainda não jogou na rodada. Mirassol e Ferroviária, com cinco pontos, são os primeiros fora da zona da degola, mas também possuem um jogo a menos do que o Linense.

Empurrado pela torcida, o São Bento começou melhor e abriu o placar do duelo desta sexta aos 17 minutos em bela jogada de Celsinho. O meia começou o lance no campo de defesa, tabelou com Diego Felipe, recebeu de volta na entrada da área, cortou um marcador e bateu para o fundo do gol.

Na sequência, o Linense melhorou e passou a buscar o empate. Em lance polêmico e muito reclamado pelo time visitante, o árbitro Alessandro Darcie chegou a marcar pênalti de Everaldo em Bileu, mas voltou atrás da decisão após conversar com o assistente.

A pressão do Linense continuou até os 30 minutos, quando Murilo Henrique cobrou falta, a bola desviou em Fábio Bahia e enganou o goleiro Henal. O árbitro assinalou gol contra do meia do São Bento.

Na segunda etapa, o ritmo da partida diminuiu e os dois goleiros, tão exigidos até o intervalo, passaram a ser meros espectadores da disputa pela posse de bola entre as duas equipes, que sofriam para criar jogadas ofensivas.

O time da casa só voltou a pressionar nos minutos finais, quando o Linense deu sinais de cansaço. Aos 41, Marcelo Cordeiro cobrou falta para a área e o zagueiro Luizão completou, de cabeça, para recolocar o São Bento em vantagem.

No entanto, no último lance, veio a resposta do Linense. Em lance parecido, a bola foi levantada para a área e o zagueiro Matheus completou de cabeça, empatando a partida.

O São Bento volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na quinta-feira, o Linense também vai à capital, mas para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 X 2 LINENSE

SÃO BENTO - Henal; Régis Souza, João Paulo, Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Celsinho (Cássio), Diego Felipe, Lucas Crispim e Everaldo (Marquinho); Elias (Anderson Cavalo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

LINENSE - Victor Golas; Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto e Eduardo (Matheus); Bileu, Marcão Silva, Murilo Henrique e Ytalo (Berguinho); Kauê e Giovanni (Thiago Humberto). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Celsinho, aos 17, e Fábio Bahia (contra), aos 30 minutos do primeiro tempo; Luizão, aos 41, e Matheus, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

CARTÕES AMARELOS - Henal, Marcelo Cordeiro e Everaldo (São Bento); Leandro Silva, Adalberto, Eduardo e Kauê (Linense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).