Com vantagem na Copa do Brasil, Santos busca a trinca pela 1ª vez com Diniz

Contratado há exatamente um mês, Fernando Diniz enfim começa a impor seu estilo de jogo no Santos. Após tropeços e sobressaltos, a equipe paulista ganhou corpo nas últimas duas semanas, passou a mostrar consistência e, nesta terça-feira, às 16h30, poderá vencer a terceira seguida sob o comando do treinador. Em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos vai receber o Cianorte-PR, na Vila Belmiro.

E o time de Diniz está em situação tranquila para buscar a "trinca", contra o rival que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Venceu a partida de ida por 2 a 0. Se o placar não refletiu o domínio dos visitantes na semana passada, agora o Santos poderá mostrar sua superioridade sem maiores preocupações, sabendo que avançará mesmo em caso de uma improvável derrota por 1 a 0.

Apesar das limitações do rival, Diniz indicou que deve mandar a campo uma formação titular, visando ganhar ritmo para a sequência da temporada. O time mostrou evolução ao vencer a primeira no Brasileirão, ao fazer 3 a 1 no Ceará, no fim de semana. Mas há necessidade de evolução nos diferentes setores do time, principalmente nas laterais.

Por isso, o treinador não deve dar descanso aos titulares nesta terça. Com eles em campo, Diniz espera buscar sua quarta vitória em sete jogos à frente do Santos, deixando para trás os tropeços do início de sua trajetória pela equipe, que inclui a queda precoce na fase de grupos da Copa Libertadores.

Uma baixa certa no time paulista será Lucas Braga, que reclamou de dores musculares na coxa no jogo de ida contra o próprio Cianorte, na semana passada. Ele desfalcou o Santos no fim de semana e deve seguir afastado para se recuperar totalmente. Marcos Guilherme será novamente o seu substituto, formando trio de ataque com Marinho e Kaio Jorge.

Com esta formação, o Santos espera refletir em campo as orientações de Diniz, conhecido pelo estilo de constante trocas de passe, muitas vezes a partir do goleiro, e a busca pelo ataque. Variações táticas e jogadas ensaiadas já foram esboçadas diante do Ceará e devem ganhar mais espaço contra o Cianorte.

Já o time paranaense encara mais uma vez o duelo com os santistas como histórico. Mas jogadores e comissão técnica reconhecem a missão complicada. Precisam vencer por ao menos dois gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis. Em sua estreia na Série D, no fim de semana, o Cianorte empatou por 2 a 2 com a Portuguesa, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x CIANORTE

SANTOS - John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

CIANORTE - Bruno; Michel, Vitor Salvador, Maurício e Rael; Zé Vítor, Morelli, Erick Salles; Gabriel Calabres, Léo Porto (Buba) e Pachu. Técnico: João Burse.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).