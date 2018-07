Com virose, Kannemann desfalca Grêmio contra o Atlético-MG

O Grêmio confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Kannemann vai desfalcar a equipe gaúcha contra o Atlético Mineiro, nesta quarta, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Brasileirão. Ele não se recuperou de uma virose. Bressan e Paulo Miranda disputam vaga para formar dupla de zaga com Pedro Geromel.

+ Marinho é regularizado e deve ser opção no banco do Grêmio contra o Atlético-MG

Kannemann não treinava desde sexta-feira e era dúvida até o início do dia. Ele não foi ao gramado durante o treino, realizado sob chuva, e acabou sendo vetado da partida horas depois. Bressan é o favorito do técnico Renato Gaúcho para ocupar a vaga do defensor argentino.

Em compensação, o time gremista deve ter os retornos do lateral Léo Moura, do meia Cícero e do volante e capitão Maicon. Os dois primeiros voltaram a treinar normalmente, enquanto Maicon foi visto no recreativo, ao fim da atividade desta terça-feira, fechada durante a maior parte da tarde.

Após fazer mistério durante o treino, o treinador resolveu manter o clima de suspense horas depois ao não divulgar a lista de relacionados para o confronto desta quinta.

O time do Grêmio deve ser escalado nesta quarta com Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Bressan e Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.

Quinto colocado da tabela, o Grêmio soma 20 pontos na tabela. Rival desta quarta, o Atlético Mineiro é o segundo colocado, com 23.