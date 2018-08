Conmebol notifica Palmeiras e levará Felipe Melo e Deyverson a julgamento

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) enviou nesta sexta-feira ao Palmeiras uma notificação de que o volante Felipe Melo e o atacante Deyverson serão julgados pelo Tribunal de Disciplina da entidade. Na próxima semana o órgão vai avaliar as expulsões dos dois jogadores, ocorridas na quinta-feira, no Allianz Parque, em partida da Copa Libertadores.

O clube tem um prazo para apresentar uma defesa prévia e aguardar o desfecho. Os dois jogadores já terão de cumprir suspensão automática no próximo compromisso do Palmeiras na competição, em 20 de setembro, no Chile, contra o Colo-Colo, pela partida de ida das quartas de final do torneio. O julgamento servirá apenas para definir se as penas serão maiores.

Felipe Melo foi expulso aos três minutos de jogo por ter dado entrada violenta em Victor Cáceres. A diretoria do Palmeiras acredita se tratar de um caso delicado nos tribunais, pois o volante no ano passado se envolveu em uma confusão com o Peñarol e teve inicialmente uma pena de seis jogos de suspensão, posteriormente reduzida para três.

Deyverson recebeu o vermelho nos minutos finais ao discutir com adversários após sofrer falta. O atacante começou a gesticular para a torcida após o lance e foi agredido pelo zagueiro Marcos Cáceres, outro a também ser expulso pelo árbitro argentino German Delfino.